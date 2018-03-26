Діти війни на сході: невидимі рани

У сірій зоні АТО живуть 200 тисяч дітей. На території самопроголошених "республік" - 600 тисяч.

За даними міністерства соціальної політики України, у п'ятикілометровій зоні вздовж лінії контакту мешкають 15 тисяч дітей.

Нині ніхто не в змозі виміряти психологічний вплив війни на них.

Психологи пояснюють, що дитячі травми війни можуть зробити людину нещасливою, надміру вразливою, неадаптованою в дорослому віці.

Якщо дитина живе в стані постійної напруги, тривоги, хронічного стресу, цього вже може бути досить, аби з'явився посттравматичний стресовий розлад.

Пронизливі історії п'яти дітей із "сірої зони" можна прочитати в матеріалі "Вона прокинулася без волосся": як війна травмує психіку дітей.

Відео Жанни Безп'ятчук і Пола Гарріса.