Пожежа у Кемерові: запис камер відеонагляду

З'явилося відео з камер відеоспостереження в торговому центрі "Зимняя вишня" у російському Кемерові.

На кадрах видно, як шириться полум'я, а люди кидаються на всі боки.

Пожежа почалася вдень у неділю, 25 березня. На гасіння вогню пішло 17 годин. За той час, як повідомили представники Слідчого комітету, до лікарень звернулися 44 людини, з них 10 - залишаються в стаціонарі. За останніми даними, загинули 64 людини, серед них є діти.

У Кемеровській області оголосили триденну жалобу, яка почалася у вівторок.