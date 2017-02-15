У міністра вкрали велосипед, поки він говорив про велодоріжки

Копирайт изображения Justin Sullivan Image caption Каркаси велосипедів, з яких украли деталі

У міністра, який приїхав оголосити про інвестиції у велодоріжки, вкрали велосипед.

Бен Вейтс, міністр транспорту Фландрії, вирішив прибути на захід саме цим видом транспорту.

Він залишив байк на залізничній станції Галле, що на південь від Брюсселя, причепивши його замком до спеціальної стійки.

Але повернувшись за півгодини, міністр виявив, що велосипед вкрали.

Йому довелося подзвонити водію, щоб той забрав його зі станції, додав речник.

Пан Вейтс сподівається, що зйомки з камер спостережень допоможуть поліції встановити підозрюваного.

У своєму Twitter міністр опублікував посилання на звіт, в якому поліція обіцяє посилити патрулювання і відеоспостереження на станції.

На прес-конференції Вейтс оголосив про плани до 2019 року інвестувати у велодоріжки 300 мільйонів євро. Це частина програми розвитку альтернативного транспорту.

Міністр приїхав на захід, одягнений у велошорти.

У Бельгії люди добираються на роботу переважно на автомобілях.

Вважають, що в цій країні одна з найгірших ситуацій із заторами в Європі.