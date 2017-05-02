Меркель попросила Путіна захистити геїв у Чечні

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що на переговорах у Сочі попросила президента Росії Володимира Путіна забезпечити дотримання прав гомосексуалів у Чечні.

"Я поговорила про те, що отримала дуже негативні доповіді про те, що відбувається з гомосексуалами в Чечні, попросила пана президента про те, щоб він вплинув, з тим щоб забезпечити збереження прав меншин", - цитує слова Меркель російське інформагентство РІА Новини.

Путін не коментував ситуацію з правами геїв у Чечні в ході свого виступу перед журналістами.

Матеріали про викрадення, тортури і вбивства геїв у Чечні з'явилися в ЗМІ минулого місяця. Чеченська влада заперечують ці звинувачення, а Слідчий комітет і місцева прокуратура повідомили про початок розслідування.

Україна: без прориву

Серед тем, порушених Путіним і Меркель на переговорах, також були ситуація в Сирії, війна в Україні, санкції проти Росії. Жодних проривів із цих питань не очікувалося.

На спільній із Путіним прес-конференції Меркель висловила надію на те, що Росія виконає свою частину мінських угод, що дозволить Євросоюзу зняти з неї санкції.

Меркель і Путін погодилися, що немає сенсу укладати нові угоди з урегулювання конфлікту в Україні замість Мінська-2 - натомість, потрібно забезпечити виконання чинних домовленостей.

Путін у свою чергу закликав продовжити мирне врегулювання в Сирії і розслідувати хімічну атаку під Ідлібом.

Втручання ззовні

Путін також прокоментував звинувачення на адресу Росії про втручання в справи інших країн.

Він назвав дивними міркування про спроби Москви втручатися у вибори Німеччини, а аналогічні звинувачення про президентські вибори в США охарактеризував як "чутки, що використовуються у внутрішньополітичній боротьбі".

Напередодні президент США Дональд Трамп знову допустив, що Росія втручалася у вибори.

Меркель, зі свого боку, заявила, що не боїться можливого втручання у виборчу компанію в Німеччині.

"Але в разі, якщо буде груба дезінформація, як, наприклад, в разі дівчинки Лізи, або в Литві, де були зроблені певні звинувачення в бік наших солдат, ми займемося цим питанням. Ми будемо працювати з нашими громадянами, ми знаємо, що кіберзлочинність є міжнародним викликом ", - підкреслила вона.

Володимир Путін розповів, що обговорив з канцлером Меркель, серед іншого, й акції протесту в Росії.

"Ми обговорювали з пані федеральним канцлером, і я звернув її увагу, і вашу увагу хочу звернути, що правоохоронні органи Росії поводяться набагато стриманіше і ліберальніше, ніж їхні колеги в Європі, які застосовують газ і кийки", - заявив російський президент.

Меркель прибула в Росію з першим візитом за останні два роки.

Проте Меркель і Путін, яких вважають одними з найвпливовіших світових лідерів, неодноразово зустрічалися в інших місцях - їх остання до цього моменту зустріч відбулася в жовтні.

Відносини між Росією і Німеччиною різко погіршилися з 2014 року, коли Росія анексувала український Крим. Їх подальше охолодження стало наслідком збройного конфлікту на Донбасі.