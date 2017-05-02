Бойовики "ІД" вбили понад 30 цивільних у таборі для біженців
Більше 30 мирних жителів і бійців опозиції загинули в нападі ісламістів угрупування "ІД"на північному сході Сирії поблизу кордону з Іраком.
Бойовики напали на тимчасовий табір сирійських та іракських біженців у місті Раджм-ес-Салібі, що на південний схід від міста Шаддаді. Екстремістське угруповання також напало на членів альянсу "Демократичні сили Сирії", дислокованих на контрольно-пропускному пункті неподалік.
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Щонайменше п'ятеро бомбістів-смертників підірвалися біля і всередині табору, заявив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується в Британії.
За його даними, щонайменше 32 людини були вбиті в результаті вибухів і перестрілки, серед них 21 мирний житель, ще 30 осіб отримали поранення.
Згідно з повідомленням державного сирійського інформагентства SANA, більше 30 мирних жителів загинули, 34 людини постраждали. Про смертників агентство SANA не згадує. Курдські медики заявили, що загинули 22 мирні жителі.
Джерело в іракській армії повідомило ВВС, що нападники викрали десятки людей. Підтверджень цієї інформації поки немає.
Альянс, на позиції якого скоєно напад, має підтримку США і стоїть на чолі боротьби проти "Ісламської держави" на сході Сирії.