Бойовики "ІД" вбили понад 30 цивільних у таборі для біженців

Копирайт изображения AFP Image caption На кордоні Іраку і Сирії є кілька таборів для біженців

Більше 30 мирних жителів і бійців опозиції загинули в нападі ісламістів угрупування "ІД"на північному сході Сирії поблизу кордону з Іраком.

Бойовики напали на тимчасовий табір сирійських та іракських біженців у місті Раджм-ес-Салібі, що на південний схід від міста Шаддаді. Екстремістське угруповання також напало на членів альянсу "Демократичні сили Сирії", дислокованих на контрольно-пропускному пункті неподалік.

Щонайменше п'ятеро бомбістів-смертників підірвалися біля і всередині табору, заявив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується в Британії.

За його даними, щонайменше 32 людини були вбиті в результаті вибухів і перестрілки, серед них 21 мирний житель, ще 30 осіб отримали поранення.

Згідно з повідомленням державного сирійського інформагентства SANA, більше 30 мирних жителів загинули, 34 людини постраждали. Про смертників агентство SANA не згадує. Курдські медики заявили, що загинули 22 мирні жителі.

Джерело в іракській армії повідомило ВВС, що нападники викрали десятки людей. Підтверджень цієї інформації поки немає.

Альянс, на позиції якого скоєно напад, має підтримку США і стоїть на чолі боротьби проти "Ісламської держави" на сході Сирії.