Річниця 2 травня в Одесі: мінування, дрон з Бандерою та 4 затриманих
Одесити відзначили триріччя трагедії 2 травня 2014 року. У місті пройшли три мітинги, участь у яких взяли тисячі містян.
Меморіальні заходи почалися зранку на розі вулиць Дерибасівська та Преображенська. Представники патріотичних організацій вшанували пам'ять загиблих товаришів. Саме в цьому місці 2 травня 2014 року з'явилися перші жертви.
Масові заходи охороняли близько 3000 представників поліції. Серед них додаткові сили - тисяча бійців з Києва та Дніпра. В'їзди в місто охороняють на блокпостах, на місцях масових заходів встановлені металодетектори.
Мітинг на Куликовому полі почався близько опівдня. Люди вшанували пам'ять загиблих в Будинку профспілок квітами та запустили в небо чорні кульки та голубів. Вони скандували гасла "Одеса - місто герой" та "Не забудемо, не пробачимо".
На зібранні не обійшлося без провокацій. Люди в натовпі вступали в суперечки з тими, хто прийшов з українськими стрічками або знімав мітинг на відео.
Також над Куликовим полем літали декілька дронів, на які люди реагували емоційно - середніми пальцями та дулями. Один із них мав чорно-червоний прапор із портретом Степана Бандери. На мітинг намагалися пройти представники ВО "Свобода" та "Азову", але поліція не пустила їх.
Пізніше голова Нацполіції Одеської області Дмитро Головін заявив, що на місці затримано чотирьох людей. Їх доставили в райвідділок для складання протоколів.
Крім цього, за даними прес-служби СБУ, бійці затримали групу місцевих жителів, яких підозрюють в підготовці терористичних актів, диверсій і провокацій.
За день правоохоронці отримали два повідомлення про мінування площі, але вони не підтвердилися. Мітинг на Куликовому полі тривав до самого вечора.
Проукраїнський мітинг почався о 18:00 на Грецькій площі.
Одесити та представники патріотичних організацій зібралися на молебень із квітами та лампадками.
На площі також влаштували виставку фотографій із зони АТО та військових артефактів.
Після цього люди пройшли до вулиці Преображенської, де відкрили меморіальну дошку загиблому члену "Правого сектора" Ігорю Іванову.
Три роки тому в результаті вуличних сутичок і пожежі в Будинку профспілок загинули 48 осіб та більше 200 отримали поранення.
Розслідування трагедії триває і досі.
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