Трамп і Путін обговорили припинення війни у Сирії

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Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін хочуть припинення вогню, щоби закінчити війну у Сирії, повідомили у Білому домі.

Два лідери провели першу телефонну розмову з того часу, як США випустили крилаті ракети по сирійській військовій базі.

У повідомленнях прес-служб Білого дому та Кремля йдеться про продуктивну розмову.

Президент Трамп наказав обстріляли сирійську військову базу у відповідь на хімічну атаку, в результаті якої загинули 89 людей. США покладають відповідальність за цей інцидент на президента Сирії Башара Асада.

Сирія заперечує це, а Москва звинувачує повстанців у тому, що вони зберігали хімічну зброю, яку виявили під час атак.

У заяві Білого дому вказано: "Президент Трамп та президент Путін погодилися, що страждання у Сирії тривають занадто довго, й що усі сторони повинні зробити усе можливе, щоби покласти край насильству".

"Діалог був дуже добрим і включав обговорення зон безпеки, або деескалації, для досягнення тривалого перемир'я з гуманітарних та інших міркувань", - йдеться у повідомленні.

На сайті Кремля вказано, що лідери Росії та США домовилися працювати над створенням передумов для запуску реального процесу врегулювання в Сирії.

За повідомленням, лідери також домовилися активізувати діалог між керівниками МЗС - Сергієм Лавровим та Рексом Тіллерсоном.

Держдепартамент США ще раніше заявив, що пан Тіллерсон та пан Лавров зустрінуться 10-11 травня на Алясці.

У Кремлі додали, що президенти обговорили майбутню зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на полях саміту "Великої двадцятки" на початку липня у Гамбурзі.