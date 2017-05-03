На Донбасі загинув військовий, ще семеро поранені – штаб АТО

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За минулу добу семеро українських військових отримали поранення. Внаслідок обстрілів позицій однієї з механізованих бригад ЗСУ неподалік Авдіївки загинув один військовослужбовець. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За інформацією штабу, минулу добу бойовики 63 рази відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО.

На приморському напрямку стріляли біля Водяного, Красногорівки, Гнутового, Славного, Широкиного, Новотроїцького, Павлополя, Мар'їнки, Лебединського, Чермалика.

На донецькому напрямку обстрілювали Авдіївку, Луганське, Невельське, шахту "Бутівка", Кам'янку, Зайцеве, Троїцьке.

На луганському напрямку стріляли поблизу Кримського та Новозванівки, Катеринівки, Троїцького, Новоолександрівки, Валуйського та Станиці Луганської.

Бойовики "ЛНР" та "ДНР" звинувачують в обстрілах українських військових.