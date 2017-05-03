В Афганістані підірвали конвой місії НАТО

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Внаслідок вибуху в Кабулі, який здійснив смертник на шляху конвою місії НАТО в Афганістані, загинули щонайменше восьмеро людей. Про це повідомили представники місцевої влади.

Загинули цивільні, уточнив речник уряду. Ще 25 людей отримали поранення, з-поміж них - троє американських військовослужбовців.

Напад на колону машин стався неподалік від посольства США у ранкову годину пік. Вибух сильно пошкодив один з транспортних засобів конвою, так само пошкоджень зазнали кілька авто, що перебували поруч.

Броньовані транспортні засоби, які можуть витримувати вибух, повернулися на базу коаліційних сил, повідомив речник місії НАТО.

Відповідальність за атаку поки що не взяло на себе жодне з угрупувань.

Вибух пролунав після того, як бойовики ісламістського руху "Талібан" погрожували нападом на іноземних військових.

Місія НАТО під назвою "Рішуча підтримка" розпочалася 1 січня 2015 року. Вона навчає і допомагає урядовим силам Афганістану.