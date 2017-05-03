Парламент Британії припинив роботу до виборів

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Парламент Великої Британії припинив свою роботу перед достроковими виборами, які заплановані на 8 червня.

За британським законодавством, парламент розпускають за 25 робочих днів до виборів.

Тому парламент розпустили о 00:01 за лондонським часом 3 травня.

З цього моменту будь-яка діяльність законотворчого органу Великобританії припиняється, а депутати втрачають статус членів парламенту. У них є кілька днів, щоб зібрати речі та залишити робочі місця.

При цьому прем'єр-міністр Тереза Мей і члени її уряду продовжать роботу до виборів.

У середу пані Мей має відвідати королеву Єлизавету II, щоби повідомити їй про розпуск парламенту, а також про те, що починається виборча кампанія.

Партії ще не оголосили про свої передвиборчі гасла і програми. Однак вони вже почали сперечатися про плани на бюджетні витрати й податки.

Глава британського уряду Британії 18 квітня попросила парламент оголосити дострокові вибори 8 червня - на три роки раніше терміну. Вона пояснила це необхідністю збереження стабільності в період, коли країна почала переговори про вихід з ЄС.

Опитування показують, що Консервативна партія на чолі з Терезою Мей, ймовірно, отримає перемогу на виборах.