Світовий банк виділить Україні $150 млн на підтримку бізнесу

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Світовий банк виділить Україні 150 млн дол. на підтримку малого та середнього бізнесу, орієнтованого на експорт, повідомляє прес-служба банку.

"Україна має творчий і унікальний бізнес-потенціал і може виробляти високоякісні конкурентоспроможні товари", - зазначила директор Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Сату Кахконен.

За її словами, перешкодою для реалізації потенціалу України є складний доступ бізнесу до кредитів.

Тому кошти від Світового банку виділить державний "Укрексімбанк" у вигляді субкредитів іншим українським банкам, які на пільгових умовах зможуть кредитувати малі та середні підприємства, орієнтовані на експорт.

Світовий банк з 1992 року виділив Україні понад 12 млрд дол. кредитів на реалізацію різних проектів.

Восени 2016 року Світовий банк вдруге ухвалив рішення виділити Україні 500 млн доларів на закупівлю газу для проходження опалювального сезону.