У Apple несподівано упали продажі iPhone

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У першому кварталі 2017 року Apple продала на 1% менше iPhone, ніж за такий же період торік.

Каліфорнійська компанія повідомила, що у світі купили 50,8 мільйонів цих смартфонів.

Цього року Apple має випустити новий iPhone. Тож її бос Тім Кук пояснює цю "паузу" тим, що споживачі очікують на нову модель.

З оголошенням квартальних результатів акції Apple упали на близько 2% - це після того, як вони зросли до рекордних позначок на тлі очікувань про кращі результати.

Загалом компанія повідомила, що її доходи зросли на 4,6% - трошки менше, ніж очікували аналітики.

Падіння продажів смартфонів компенсувалося успіхом сервісів компанії, зокрема Apple Pay, iCloud та App store, які показали 18% зростання.

Пан Кук також відзначив, що зросли продажі годинників Apple Watch та навушників AirPods і Beats.

Попри падіння кількості проданих iPhones, доходи від них виросли на 1% завдяки продажам більших і дорожчих iPhone 7 Plus (до $33,2 млрд).

Водночас аналітики GlobalData Retail зауважили, що продажі iPhone були на $7 млрд. менші, ніж за аналогічний період два роки тому.

Частково в уповільненні винен Китай: доходи від продажів смартфона в цій країні упали на 14%. Пан Кук частково пояснив це коливаннями курсів.

Дейв Лі, кореспондент BBC із питань технологій у Північній Америці

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Перший квартал - завжди найменше успішний для Apple, бо він іде після різдвяного буму.

Але гірші показники продажів iPhone трохи засмутили інвесторів.

Тім Кук сказав їм, що задоволений постійним зростанням сервісів Apple, на кшталт Apple Music, Apple TV, iTunes тощо, але реально здоров'я компанії вимірюється успіхом її знаменитого смартфона.

Ось чому буде цікаво спостерігати за тим, що відбуватиметься далі.

Із наближенням 10-ї річниці iPhone споживачі мають високі очікування щодо наступного пристрою.

Інвестори роблять ставку на те, що новий смартфон стане хітом, і якщо він виявиться просто черговим апгрейдом - це їх занепокоїть.