Арт-дилер забув у таксі картину вартістю 1,5 млн євро
Арт-дилер випадково залишив у паризькому таксі картину вартістю 1,5 мільйона євро.
Інцидент стався ще в четвер.
За повідомленнями, дилера відволік телефонний дзвінок. Відсутність картини він помітив лише наступного дня.
Спершу він намагався знайти водія таксі самостійно, але безуспішно. І в суботу дилер звернувся до поліції із заявою про крадіжку.
Полотно авторства італійського митця Лучо Фонтани (1899-1968) врешті-решт повернули, повідомляють ЗМІ.
Дилер їхав на таксі у галерею сучасного мистецтва в центрі Парижа.
Загублена картина була однією із фонтанівських Concetto spaziale - серії полотен із розрізами чи отворами.