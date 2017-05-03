Арт-дилер забув у таксі картину вартістю 1,5 млн євро

Копирайт изображения Getty Images Image caption Одна з картин Лучо Фонтани на аукціоні в Лондоні. Полотна з розрізами і отворами утворюють знамениту серію Concetto spaziale

Арт-дилер випадково залишив у паризькому таксі картину вартістю 1,5 мільйона євро.

Інцидент стався ще в четвер.

За повідомленнями, дилера відволік телефонний дзвінок. Відсутність картини він помітив лише наступного дня.

Спершу він намагався знайти водія таксі самостійно, але безуспішно. І в суботу дилер звернувся до поліції із заявою про крадіжку.

Полотно авторства італійського митця Лучо Фонтани (1899-1968) врешті-решт повернули, повідомляють ЗМІ.

Дилер їхав на таксі у галерею сучасного мистецтва в центрі Парижа.

Загублена картина була однією із фонтанівських Concetto spaziale - серії полотен із розрізами чи отворами.