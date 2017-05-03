Норвезький мільярдер пообіцяв віддати "левову частину" статків

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Норвезький мільярдер пообіцяв віддати "левову частину" своїх статків на благодійність.

Хйелль Інге Рьокке - колишній рибалка, який розбагатів завдяки нафті.

Його першим благодійним проектом стане дослідницьке судно, яке виловлюватиме пластик із океану.

Воно співпрацюватиме з екологічною організацією WWF (Всесвітній фонд дикої природи).

Раніше про схожі наміри щодо своїх статків оголошували Білл Гейтс, Воррен Баффет і Марк Цукерберг.

Статки пана Рьокке оцінюють у 2 млрд дол.

"Я хочу повернути суспільству частину того, що заробив, - сказав пан Рьокке в інтерв'ю виданню Aftenposte. - Це судно - частина цих планів".

Дослідницьке судно матиме екіпаж із 30 осіб і достатньо місця, щоб розмістити до 60 науковців і лабораторне обладнання.

Воно виловлюватиме з води і переплавлятиме до п'яти тон пластику на день, повідомила газета.

Пан Рьокке не уточнив, скільки коштуватиме судно і на які ще проети він виділить гроші.

Він із дружиною вже мають фонд, який фінансує стипендії для аспірантів.

Ніна Єнсен із WWF заявила, що її погляди на видобуток нафти дуже сильно відрізняються від поглядів пана Рьокке, і що вона і далі "сперечатиметься з ним" із питань, у яких вони мають розбіжності, але відзначила, що її дуже схвилював проект із судном.

"Я ще не чула про подібні ініціативи", - сказала вона.

"Наша мрія - знайти розв'язання великих проблем океану, таких як забруднення пластиком".

Інші мільярдери-філантропи

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс і його дружина Мелінда пообіцяли віддати 95% своїх статків на благодійність. Їхні пріоритети - охорона здоров'я і глобальний розвиток.

Інвестор Воррен Баффет зобов'язався віддати 99% своїх грошей. Він розділяє їх між різними благодійними організаціями, включно з фондом Гейтсів.

Засновник Facebook Марк Цукерберг нещодавно пообіцяв віддати 99% своєї долі в компанії на різні проекти, зокрема охорону здоров'я і розбудову громад.