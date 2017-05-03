У Ніжині зник пам'ятник Марку Бернесу

Копирайт изображения Igor Volosyankin Image caption Бронзова статуя Бернеса "сиділа" на цьому камені

У Ніжині Чернігівської області невідомі викрали зі скверу пам'ятник радянському співаку та актору Марку Бернесу.

Про це повідомило місцеве видання "Уездные новости".

Інформацію про інцидент підтвердили BBC Україна в управлінні поліції Чернігівської області.

На місці працюють правоохоронці. Вирішується питаня про відкриття кримінального провадження, розповіли у прес-службі.

Пам'ятник був виготовлений із бронзи на кошти мецената.

Статую, що відтворює кадр із фільму "Два бійці", встановили в Ніжині у 2011 році з нагоди 100-річчя співака.

Марк Бернес (Нейман) народився в Ніжині 25 вересня (8 жовтня) 1911 року. Помер 16 серпня 1969 року в Москві.

Знявся у майже 40 кінофільмах. Популярним його зробила роль Аркадія Дзюбина у фільмі "Два бійці" (1943).