В Україні ініціюють обов'язкове страхування для журналістів

Міністерство інформаційної політики ініціюватиме обов'язкове страхування для журналістів.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби міністерства з нагоди Всесвітнього дня свободи преси.

"Зважаючи на кричущі для сучасного світу випадки безкарності та турбуючись про безпеку журналістів, невдовзі МІП ініціює зміни до законодавства в частині страхування", - заявив міністр інформполітики Юрій Стець.

Він додав, що міністерство обговорить це питання разом із Радою Європи, Національною спілкою журналістів, медійниками та страховиками.

Так відомство хоче дати журналістам додаткові гарантії в професійній діяльності.

Юрій Стець також вказав, що справи журналістів Миколи Семени та Романа Сущенка, яких утримують у Росії, - це "приклади порушення прав журналістів" з боку РФ.