В Україні ініціюють обов'язкове страхування для журналістів
Міністерство інформаційної політики ініціюватиме обов'язкове страхування для журналістів.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби міністерства з нагоди Всесвітнього дня свободи преси.
"Зважаючи на кричущі для сучасного світу випадки безкарності та турбуючись про безпеку журналістів, невдовзі МІП ініціює зміни до законодавства в частині страхування", - заявив міністр інформполітики Юрій Стець.
Він додав, що міністерство обговорить це питання разом із Радою Європи, Національною спілкою журналістів, медійниками та страховиками.
Так відомство хоче дати журналістам додаткові гарантії в професійній діяльності.
Юрій Стець також вказав, що справи журналістів Миколи Семени та Романа Сущенка, яких утримують у Росії, - це "приклади порушення прав журналістів" з боку РФ.