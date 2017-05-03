Суд у справі Мартиненка перенесли на 12 травня

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Розгляд апеляційної скарги щодо обрання запобіжного заходу екс-депутату Миколі Мартиненку перенесли на 12 травня. Таке рішення ухвалила колегія суддів.

За повідомленням, суд пояснив своє рішення тим, що до Апеляційного суду Києва не надійшли матеріали провадження з Солом'янського райсуду Києва.

Після засідання прокурор Роман Симків повідомив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура планує просити суд про арешт всього майна Миколи Мартиненка у рамках досудового слідства.

Своєю чергою пан Мартиненко розповів журналістам, що вже двічі був на допитах в НАБУ. Він додав, що здав міграційній службі усі свої закордонні паспорти.

20 квітня детективи НАБУ затримали екс-депутата Верховної Ради з фракції "Народний фронт" Миколу Мартиненка в рамках розслідування справи держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Його звинувачують в розтраті державних коштів підприємства під час закупівлі уранового концентрату та "створенні злочинної організації".

Сам пан Мартиненко заявив, що звинувачення проти нього сфальсифіковане за вказівкою керівництва НАБУ з метою "піару" і "відволікання уваги" від провалів у роботі відомства.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Миколу Мартиненка на поруки 15 народних депутатів та міністрів.

Таким чином суддя Олексій Бобровник відмовився застосувати до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 300 мільйонів гривень.