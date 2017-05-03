Український серіал вийшов на Netflix

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Український детективний серіал "Нюхач" з 1 травня став доступним для передплатників міжнародної платформи відеоконтенту Netflix. Про це повідомили у компанії Film.ua, яка зняла серіал.

На Netflix доступні два сезони серіалу зі звуковими доріжками російською, польською та іспанською та субтитрами чотирма мовами (російська, польська, іспанська, англійська).

Третій сезон серіалу "Нюхач" знімуть в Україні та Естонії.

У вересні 2016 року повідомлялося, що компанія Netflix покаже український серіал "Слуга народу".

Стати передплатниками відеосервісу Netflix можуть користувачі з усіх країн і регіонів світу, крім Китаю, Сирії, Північної Кореї та Криму.