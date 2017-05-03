Порошенко: на рахунки держави поступили $1,1 млрд Януковича

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На рахунки Державного казначейства зарахували 1,1 млрд доларів, які за рішенням суду були конфісковані з рахунків екс-президента Віктора Януковича та його команди.

Про це повідомив президент Петро Порошенко на нараді з міністром фінансів Олександром Данилюком та головою НБУ Валерією Гонтаревою.

"До речі, я хочу повідомити, що станом на зараз жодної скарги на це рішення не надійшло. І так званих власників, які засвідчили свої претензії на ці гроші, так і не з'явилось», - зауважив президент, якого цитує прес-служба.

Петро Порошенко також сподівається, що судові процеси про "повернення грошей, які були вкрадені в українського народу" триватимуть і надалі.

Президент наголосив, що крім цієї суми ще 200 млн доларів у цінних паперах передадуть Мінфіну.

Таким чином, за словами пана Порошенка, зменшиться внутрішній борг держави. Окрім того, додав він, ці кошти також зарахують у золотовалютні резерви.

28 квітня секретар РНБО Олександр Турчинов та генпрокурор Юрій Луценко повідомили, що суд арештував $ 1,5 млрд на рахунках Віктора Януковичата його оточення.

Президент Петро Порошенко додав, що ці гроші підуть на відновлення боєздатності українського війська.

Водночас адвокат пана Януковича Віталій Сердюк спростував інформацію про арешт і вилучення грошей, які начебто належали його підзахисному. "На руках у мене є виписки з рахунків Віктора Януковича з "Ощадбанку", там зовсім інша сума. Йдеться про 28 млн гривень, які заарештовані", - розповів пан Сердюк.

Генпрокуратура звинувачує Віктора Януковича у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність і суверенітет України.

У ГПУ кажуть, що отримали беззаперечні документальні докази державної зради, одним з яких, за словами ГПУ, є звернення екс-президента на адресу Володимира Путіна із проханням ввести російські війська на українську територію.