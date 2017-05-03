Суд відмовився скасувати вирок Навальному у справі "Кіровлісу"

Image caption У лютому Ленінський суд Кірова засудив Олексія Навального до п'яти років позбавлення волі умовно

Кіровський обласний суд залишив вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному і другому обвинуваченому Петру Офіцерову у другій справі "Кіровлісу".

Кіровський обласний суд визнав законним вирок Ленінського райсуду міста Кірова, який винесли опозиціонеру Навальному і бізнесменові Офіцерову в лютому. Суд не задовольнив апеляцію адвокатів.

У скарзі захист просив скасувати вирок і припинити кримінальне переслідування пана Навального і пана Офіцерова "через їхню непричетність".

Навальний та Офіцеров не прийшли на розгляд скарги - їхні інтереси представляли адвокати.

Захисник пана Навального Вадим Кобзєв просив скасувати вирок і виправдати опозиціонера.

"Ленінський районний суд Кірова проігнорував норми європейського права, а також політичний характер переслідування. Нам відмовили у допиті свідків, проведенні експертиз", - цитував пана Кобзєва "Інтерфакс".

Після оголошення рішення суду адвокат пообіцяв оскаржити його. "Перш за все, подамо до Європейського суду, а до Верховного не потрібно", - сказав пан Кобзєв.

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8 лютого Ленінський суд Кірова засудив пана Навального до п'яти років умовно у справі про розкрадання коштів компанії "Кіровліс". Пан Офіцеров отримав чотири роки умовно. Обох оштрафували на 500 тисяч рублів.

Справу "Кіровлісу" розглядали вдруге після того, як Верховний суд Росії у листопаді минулого року скасував колишній вирок через рішення Європейського суду з прав людини.

ЄСПЛ у лютому 2016 року присудив пану Навальному компенсацію у понад 3,4 мільйони рублів, визнавши, що російський суд порушив права пана Навального і пана Офіцерова.

Під час виступу на повторному процесі, прокурор заявив, що пан Навальний і пан Офіцеров винні в розтраті продукції "Кіровлісу" на 16 мільйонів рублів.

На думку обвинувачення, пан Навальний, який у 2009 році став радником тодішнього губернатора Кіровської області Микити Білих, вирішив скористатися своїм впливом і "нажитися" завдяки "Кіровлісу".

Сам пан Навальний стверджував, що цим рішенням йому хочуть заборонити брати участь у виборах президента.

Політик упевнений, що умовний термін не позбавляє його такої можливості, оскільки "в Конституції написано лише про людей, яких утримуюють у місцях позбавлення волі".

Обмеження є у законі "Про вибори президента", згідно з яким, пан Навальний не зможе балотуватися у президенти найближчі десять років.

Голова передвиборного штабу Навального Леонід Волков після рішення Кіровського обласного суду сказав Російській службі Бі-бі-сі: "Ми почали кампанію до рішення суду і ми її продовжимо".

"Рішення суду ніяк не вплине на кампанію, ми будемо домагатися реєстрації. Ми знали, що буде таке рішення", - пояснив пан Волков.

У січні під час розмови із Бі-бі-сі прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив: "Гарантувати або не гарантувати це може лише наш голова Центральної виборчої комісії. Тому я не маю права робити подібні заяви".

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Втім, раніше пан Пєсков зазначив, що люди із обмеженими правами, "не можуть брати участь в президентських виборах" за законом.

Спікер Держдуми ще до рішення Кіровського районного суду говорив, що пану Навальному не варто і "мріяти" про вибори.