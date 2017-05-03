Київ: пішохідні переходи планують обладнати сенсорним освітленням
У столиці може з'явитися сенсорне освітлення 29 переходів у різних районах міста. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.
За його словами, це допоможе зменшити кількість наїздів на пішоходів, бо буде якісніше освітленням доріг.
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"Сенсорне освітлення допоможе вирішити відразу дві проблеми: покращити освітлення доріг і пішохідних переходів та підвищити економію електроенергії. Адже за проектом, який переміг, воно вмикатиметься датчиком руху та заряджатиметься за допомогою сонячних батарей", - розповів пан Пліс.
Він зазначив, що стовпи на переходах оснастять датчиками руху, які реагуватимуть на рух водіїв і пішоходів.
"У денний час такі ліхтарі заряджатимуться сонячною енергією", - повідомив заступник голови КМДА.