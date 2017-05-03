Київ: пішохідні переходи планують обладнати сенсорним освітленням

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У столиці може з'явитися сенсорне освітлення 29 переходів у різних районах міста. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.

За його словами, це допоможе зменшити кількість наїздів на пішоходів, бо буде якісніше освітленням доріг.

"Сенсорне освітлення допоможе вирішити відразу дві проблеми: покращити освітлення доріг і пішохідних переходів та підвищити економію електроенергії. Адже за проектом, який переміг, воно вмикатиметься датчиком руху та заряджатиметься за допомогою сонячних батарей", - розповів пан Пліс.

Він зазначив, що стовпи на переходах оснастять датчиками руху, які реагуватимуть на рух водіїв і пішоходів.

"У денний час такі ліхтарі заряджатимуться сонячною енергією", - повідомив заступник голови КМДА.