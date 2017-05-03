Сирійська опозиція призупинила участь у переговорах в Астані

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Делегація сирійської збройної опозиції на переговорах в Астані оголосила про призупення обговорення плану мирного врегулювання.

Причиною представники опозиції називають тривалі бомбардування сирійськими урядовими військами підконтрольних опозиції територій.

"Ми пішли з наради, бо навіть на той момент, коли ми сіли за стіл переговорів, військові дії в околицях Хомса і Дераа не припинялися, а також не було чіткого порядку денного", - наводить "Інтерфакс" заяву члена делегації опозиції Усами Абу Зейда.

Радник Вищого комітету щодо переговорів сирійської опозиції Ях'я аль-Аріді уточнив, що їхня делегація лише призупинила, але не припинила участь у переговорах, і може повернутися у разі нормалізації військової ситуації.

"Це означає, що повністю від діалогу ми не відмовляємося", - сказав він.

Офіційна Астана пояснює цей крок завершенням програми переговорів, яку запланували на середу.

"Делегація опозиції бере участь, приїхало 19 людей з різних угруповань. Зараз просто делегація виїхала, тому що у них завершилися усі зустрічі", - сказав "ТАСС" директор Департаменту країн Азії та Африки МЗС Казахстану Айдарбек Тумата.

Казахстанський дипломат сподівається, що у середу "опозиція візьме участь" у переговорах.

Це четверта зустріч в Астані щодо мирного врегулювання у Сирії. Переговори почалися в січні. Їх супроводжують постійні взаємні звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.