США вдруге за тиждень запустили балістичну ракету

Копирайт изображения Getty Images

Військово-повітряні сили США провели другий за тиждень тестовий запуск балістичної ракети дальньої дії Minuteman III.

Ракету запустили з бази Вандерберг у Каліфорнії, вона пролетіла майже 6400 м. Процесом дистанційно керували військові зі штату Монтана. Пізніше вона впала неподалік від Маршаллових островів у Тихому океані.

Новий запуск Minuteman III здійснили через кілька днів після того, як Північна Корея спробувала випробувати твердопаливну ракету. Як повідомляла влада США, вона вибухнула в повітрі і не встигла покинути територію КНДР.

За словами американських військових, пуск Minuteman III не пов'язаний із погіршенням відносин із Північною Кореєю. Випробування ракет планують за три-п'ять років, а підготовка конкретного запуску може зайняти цілий рік, повідомила телеканалу Fox News представник ВПС США Лінда Фрост.

Попередні випробування Minuteman III відбулися 26 квітня. Тоді запущена американськими ВПС балістична ракета влучила в ціль на полігоні Кваджалейн на Маршаллових островах.

"Ці запуски Minuteman необхідні для того, щоб перевірити стан нашої ядерної зброї і продемонструвати його здатності", - пояснював представник командування глобальних ударів Пентагону полковник Джон Мосс.

Міжконтинентальна балістична ракета Minuteman III стоїть на озброєнні армії США з 1970-х років і неодноразово проходила модернізацію. Передбачають, що ці ракети працюватимуть до 2020-х років.