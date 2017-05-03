Світлодарська дуга: загинули троє українських військових

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У районі Світлодарської дуги загинули троє українських військових. Про це повідомляє штаб АТО.

"Один з них, будучи пораненим, аби не потрапити в полон і знищити противника, привів у готовність до застосування ручну гранату. Проте, хлопцеві не вдалося реалізувати свій план. Від поранень він помер на місці", - повідомили у штабі.

Командування частини організувало пошук військовослужбовців ЗСУ.

"Тіла знайшли, проте евакуювати їх не вдалося, внаслідок сильної вогневої протидії противника", - зазначили військові.

У штабі АТО повідомили, що наразі проводять процедуру повернення тіл військових.

При цьому у штабі наголосили, що на одному з російських сайтів з`явилася інформація про приналежність загиблих військових ЗСУ до диверсійно-розвідувальної групи. Українські військові кажуть, що це "не відповідає дійсності".