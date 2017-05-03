Тереза Мей звинуватила ЄС у спробі вплинути на вибори в Британії

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Британський прем'єр-міністр Тереза Мей звинуватила європейських політиків у погрозах Британії, які впливають на результат виборів.

Пані Мей різко висловилася на адресу "бюрократів із Брюсселя", після зустрічі з королевою, на якій вона офіційно відзвітувала про розпуск парламенту.

"Позиція Європейської комісії щодо переговорів стала жорсткішою. Загрози щодо Британії висловили європейські політики та офіційні особи. Всі ці дії були спеціально розраховані на те, щоб вплинути на результати загальних виборів, які пройдуть 8 червня", - заявила вона.

За її словами, дехто в Брюсселі хоче, щоб переговори по "брекзиту" провалилися. Європейська преса спотворює позицію Британії на цих переговорах, зазначила прем'єр.

Пані Мей також заявила, що подальші п'ять років визначать курс Сполученого Королівства для майбутніх поколінь.

Минулого тижня джерела в керівництві ЄС розповіли німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, що британські міністри на зустрічі з Юнкером у Лондоні виявили повне нерозуміння процесу переговорів щодо "брекзиту" і принципів роботи Євросоюзу і складність поставлених завдань навіть у тих областях, де у сторін немає суттєвих розбіжностей.

Після цієї зустрічі, як повідомляла преса, Юнкер подзвонив канцлеру Німеччини Ангелі Меркель і розповів, що Мей настільки не розібралася в питанні, що нібито "живе в іншій галактиці".

Слідом за цим канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила в Бундестазі, що деякі британці мають ілюзії, обговорюючи умови виходу Британії з ЄС.

Пані Мей, у свою чергу, сказала, що: "Під час кампанії з виборів лідера Консервативної партії один із моїх колег сказав, що зі мною з біса важко мати справу. Так ось, тепер прийшла черга Жан-Клоду Юнкеру переконатися в цьому".

Британський парламент офіційно розпустили опівночі через дострокові вибори.

Відтоді будь-які види діяльності законотворчого органу Британії припиняються, а депутати втрачають статус членів парламенту. Їм дають кілька днів, аби зібрати речі і залишити робочі місця.

При цьому прем'єр-міністр Тереза Мей і члени її уряду продовжать роботу до виборів.