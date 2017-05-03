ДПС: чоловік незаконно пронести в Росію 270 курчат

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На Сумщині українські прикордонники затримали чоловіка, яких хотів незаконно перемістити через кордон до Росії вісім пластикових ящиків з курчатами, качатами та індичатами. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Загалом у ящиках було 270 голів птиці, кажуть у ДПС.

24-річний мешканець проживає у прикордонному районі і є громадянином України.

"Наразі вантаж птиці загальною кількістю близько 270 штук доставлено до прикордонного підрозділу. Його встановленим порядком буде передано працівникам фіскальної служби", - йдеться у повідомленні.

За спробу незаконного перетину кордону на чоловіка склали адміністративні матеріали, додали у ДПС.