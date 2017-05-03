Вибух на шахті в Ірані: заблоковані десятки людей

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Понад 50 гірників виявилися заблокованими після вибуху на вугільній шахті в Ірані, повідомляють іранські державні ЗМІ.

Аварія сталася на шахті у провінції Голестан на півночі країни.

За повідомленнями, двоє людей загинули і ще 25 були поранені. Один представник рятувальних служб повідомив, що 16-м людям вдалося врятуватися.

За деякими повідомленнями, аварія сталася через вибух газу.

Кількість заблокованих шахтарів може виявитися значно більшою, повідомляють інформагенції країни з посиланням на керівника аварійно-рятувальних служб Ірану. За його словами, у одному відділі шахти в пастці перебувають 40 людей, і така ж кількість людей заблокована в іншому.

Рятувальна операція ускладнена через побоювання, що в тунелях може бути газ.

За даними державних ЗМІ, загалом на шахті працює близько 500 співробітників.