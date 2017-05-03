Науковці: розмарин може допомогти скласти іспит

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Із наближенням сезону іспитів британські науковці провели дослідження, яке показало, що запах розмарину поліпшує пам'ять.

Як свідчать експерименти, учні, що працювали в кімнаті з ароматом розмарину (у формі ефірної олії), показали на 5%-7% кращі результати тестувань на запам'ятовування.

Тестування дорослих продемонструвало схожий результат, каже доктор Марк Мосс з Нортумбрійського університету.

За його словами, це дослідження підтвердило традиційні уявлення про розмарин.

Розмарин здавна асоціювався з пам'яттю, каже він.

Давньогрецькі студенти приходили на іспити в розмаринових вінках, а Офелія в шекспірівському "Гамлеті" каже: "Ось розмарин, це для пам'яті".

Рослинна сила

Дослідження, яке цього тижня презентують на щорічній конференції Британського психологічного товариства, співзвучне з "народною мудрістю" у тому, що розмарин корисний для пам'яті.

Під керівництвом д-ра Мосса та Вікторії Ерл, 40 учнів віком 10-11 років пройшли серію тестів на запам'ятовування. Для цього їх розмістили у двох різних кімнатах - з ароматом розмарину й без нього.

Учні не знали, що мета дослідження - встановити зв'язок між пам'яттю та певним запахом. За словами д-ра Мосса, результати учнів з ароматизованої кімнати виявились на 5-7% кращими.

Це невеличке тестування продовжило тему попереднього дослідження за участю дорослих, яке теж підтвердило зв'язок між розмарином і пам'яттю.

Отже, стверджує д-р Мосс, розмарин впливає як на дорослих, так і на дітей.

Втім, зазначає він, рівень впливу залежить від конкретної людини; деякі люди, схоже, зовсім не відчувають такого впливу.

"Електричні імпульси"

Відчуття запаху в людини дуже потужне, пояснює пан Мосс. Нюхові рецептори відправляють сигнали в мозок, запускаючи ланцюгову реакцію.

У мозку є нейромедіатори, пов'язані з пам'яттю, і саме на них впливають запахи, вважає дослідник.

Він описує це "майже як медикаментозний вплив", коли мозок реагує на вдихання певних речовин.

"Можливо, аромати впливають на електричні імпульси в мозку або ж уможливлюють засвоєння фармакологічно активних речовин у дорослих", - каже він.

Наступним кроком, за його словами, має бути розширення дослідження і "проведення широкомасштабного тестування можливостей застосування ароматів в освіті".