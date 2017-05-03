ГПУ: рішення Інтерполу зняти з розшуку Януковича оскаржать

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У Генпрокуратурі підтвердили, що отримали під Інтерполу інформацію про зняття із розшуку колишнього президента України Віктора Януковича і заявили, що оскаржать це рішення. Про це заявив начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, повідомила прес-служба ГПУ у Facebook.

Інформація з цього приводу надійшла до правоохоронних органів України наприкінці квітня 2017 року, зазначили в ГПУ.

Про те, що Інтерпол зняв з розшуку Віктора Януковича, а також його сина Олександра раніше у середу заявив речник пана Януковича Юрій Кірасір.

За словами пана Горбатюка, таке рішення Інтерполу мотивоване "недоліками українського законодавства щодо обрання запобіжного заходу стосовно розшукуваних осіб".

​"На сьогоднішній день висновки Інтерполу опрацьовуються, за наслідками чого буде прийняте рішення щодо подальших дій і, зокрема, можливого внесення змін до діючого законодавства", - зазначили в ГПУ.

​Пан Горбатюк наголосив, що зняття з міжнародного розшуку Віктора Януковича відбулося не через недоліки слідства чи порушення з боку слідчих органів.

Він також повідомив, що це рішення буде оскаржене.

Інтерпол оголосив колишнього українського президента в розшук на запит слідчих Генеральної прокуратури. Розшук був оголошений у рамках справи, за якою пана Януковича підозрюють у розтраті коштів, виділених на будівництво лінії спецзв'язку під час приватизації "Укртелекому".

Тим часом, 4 травня розпочинається заочний судовий процес над Віктором Януковичем за звинуваченням у державній зраді.

Сам колишній президент та його захист заперечують звинувачення, а також називають заочний процес незаконним.