ГПУ: рішення Інтерполу зняти з розшуку Януковича оскаржать
У Генпрокуратурі підтвердили, що отримали під Інтерполу інформацію про зняття із розшуку колишнього президента України Віктора Януковича і заявили, що оскаржать це рішення. Про це заявив начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, повідомила прес-служба ГПУ у Facebook.
Інформація з цього приводу надійшла до правоохоронних органів України наприкінці квітня 2017 року, зазначили в ГПУ.
Про те, що Інтерпол зняв з розшуку Віктора Януковича, а також його сина Олександра раніше у середу заявив речник пана Януковича Юрій Кірасір.
За словами пана Горбатюка, таке рішення Інтерполу мотивоване "недоліками українського законодавства щодо обрання запобіжного заходу стосовно розшукуваних осіб".
"На сьогоднішній день висновки Інтерполу опрацьовуються, за наслідками чого буде прийняте рішення щодо подальших дій і, зокрема, можливого внесення змін до діючого законодавства", - зазначили в ГПУ.
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Пан Горбатюк наголосив, що зняття з міжнародного розшуку Віктора Януковича відбулося не через недоліки слідства чи порушення з боку слідчих органів.
Він також повідомив, що це рішення буде оскаржене.
Інтерпол оголосив колишнього українського президента в розшук на запит слідчих Генеральної прокуратури. Розшук був оголошений у рамках справи, за якою пана Януковича підозрюють у розтраті коштів, виділених на будівництво лінії спецзв'язку під час приватизації "Укртелекому".
Тим часом, 4 травня розпочинається заочний судовий процес над Віктором Януковичем за звинуваченням у державній зраді.
Сам колишній президент та його захист заперечують звинувачення, а також називають заочний процес незаконним.