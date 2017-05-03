Бред Пітт розповів про розлучення, алкоголізм і терапію

Копирайт изображения Getty Images Image caption Нова стрічка "Машина війни" за участю Пітта виходить у прокат в травні

Голлівудський актор Бред Пітт зізнався, що кинув пити і почав терапію, яка б допомогла йому пережити розлучення з Анджеліною Джолі.

У інтерв'ю журналу GQ актор вперше публічно заговорив про розрив із дружиною.

"Я тільки почав терапію, - каже Пітт. - Вона мені подобається. Подобається. Я змінив двох терапевтів перш, ніж знайшов підходящого".

Він зізнався, що у минулому зловживав алкоголем і курив канабіс, а також сказав, що відмежовувався емоційно від інших людей.

"Я особисто дуже відсталий, коли йдеться про емоції. Мені набагато легше їх ховати", - додає зірка.

У вересні 2016 року Анджеліна Джолі подала на розлучення через "непереборні розбіжності". Вони були разом із Бредом Піттом з 2004 року, але одружилися лише 2014 року.

Як повідомив адвокат акторки, рішення про розлучення вона ухвалила "заради здоров'я сім'ї".

Після оголошення про розрив, пара поринула у гіркі судові баталії щодо опіки над дітьми.

Відносно Пітта почали розслідування на предмет можливого жорстокого поводження з дітьми, але згодом усі звинувачення з нього зняли.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Анджеліна Джолі подала на розлучення з Піттом у вересні

Актор зазначив, що розрив із Джолі став для нього "величезним генератором змін".

"Відколи я закінчив коледж, я не можу пригадати жодного дня, коли б я не пиячив чи не курив косяк, чи щось іще", - каже він.

"Я дуже, дуже радий, що з усім цим було покінчено. Тобто, я відмовився від усього, крім пияцтва, коли у мене з'явилася сім'я".

Пітт визнав, що протягом останнього року пив занадто багато.

"Я був у цьому професіоналом", - розповів він.

Актор каже, що тепер він замінив алкоголь на журавлиний сік і газовану воду.

Що ж до розлучення, то Пітт розповів, що вони із Джолі вирішили не ставати на шлях "отруйної ненависті" і спробувати разом розібратися у своїх проблемах.

Бред Пітт також зазначає, що знайшов утіху у творчій ручній роботі: "Я роблю все. Я працюю з глиною, гіпсом, арматурною сталлю, деревом".