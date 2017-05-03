Макрон і Ле Пен зустрілися на теледебатах

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Двоє претендентів на посаду президента Франції вийшли на теледебати, що вважаються кульмінаційним моментом цієї тривалої і запеклої кампанії.

Центрист Еммануель Макрон заявив, що стратегія його ультраправої конкурентки Марін Ле Пен полягає у брехні. Вона ж, у свою чергу, назвала його безсоромним "улюбленцем системи".

Пан Макрон значно випереджає суперницю в опитуваннях громадської думки, хоча останнім часом його перевага зменшилась.

Мета обох кандидатів - здобути симпатії приблизно 18% виборців, які, за даними соціологів, ще не визначилися.

Дебати почалися з питань про економіку і 10-відсотковий рівень безробіття у Франції.

Пан Макрон заявив, що Франція не змогла подолати безробіття протягом 30-ти років. Його план - дати малим і середнім компаніям можливість створити нові робочі місця і бути більш гнучкими.

Пані Ле Пен у відповідь звинуватила свого опонента у нездатності змінити цю ситуацію, коли він перебував на посаді міністра економіки.

Перед першим туром президентських виборів також проводилися дебати, аби цього разу двоє головних кандидатів постали лицем до лиця вперше.

Ці 160-хвилинні дебати рекламувалися як "момент істини", їх транслюють два найбільші телевізійні канали країни з аудиторією в 20 млн людей.

Під час дебатів обговорюються усі великі теми кампанії, в тому числі питання безпеки, охорони здоров'я та Європейського Союзу.