Макрон і Ле Пен зустрілися на теледебатах
Двоє претендентів на посаду президента Франції вийшли на теледебати, що вважаються кульмінаційним моментом цієї тривалої і запеклої кампанії.
Центрист Еммануель Макрон заявив, що стратегія його ультраправої конкурентки Марін Ле Пен полягає у брехні. Вона ж, у свою чергу, назвала його безсоромним "улюбленцем системи".
Пан Макрон значно випереджає суперницю в опитуваннях громадської думки, хоча останнім часом його перевага зменшилась.
Мета обох кандидатів - здобути симпатії приблизно 18% виборців, які, за даними соціологів, ще не визначилися.
Дебати почалися з питань про економіку і 10-відсотковий рівень безробіття у Франції.
Пан Макрон заявив, що Франція не змогла подолати безробіття протягом 30-ти років. Його план - дати малим і середнім компаніям можливість створити нові робочі місця і бути більш гнучкими.
Пані Ле Пен у відповідь звинуватила свого опонента у нездатності змінити цю ситуацію, коли він перебував на посаді міністра економіки.
- Макрон: ЄС треба реформувати, або його чекає "фрекзит"
- "Сталося неймовірне" - ЗМІ про вибори у Франції
Перед першим туром президентських виборів також проводилися дебати, аби цього разу двоє головних кандидатів постали лицем до лиця вперше.
Ці 160-хвилинні дебати рекламувалися як "момент істини", їх транслюють два найбільші телевізійні канали країни з аудиторією в 20 млн людей.
Під час дебатів обговорюються усі великі теми кампанії, в тому числі питання безпеки, охорони здоров'я та Європейського Союзу.