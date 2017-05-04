Макрон був "переконливішим" на дебатах - опитування

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Кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон був переконливіший у суперечці зі своєю конкуренткою Марін Ле Пен під час теледебатів напередодні ввечері, йдеться в опитуванні громадської думки.

Кандидати понад дві години обговорювали тему тероризму, економіки та Європи.

За повідомленням французького мовника BFMTV, виборці були кращої думки про пана Макрона, аніж про Марін Ле Пен у більшості питань.

Він був "переконливішим" на дебатах - такою є думка 63% телеглядачів.

Пані Ле Пен натякнула на фінансове та урядове минуле свого суперника, назвавши його "кандидатом дикої глобалізації".

Своєю чергою центрист Еммануель Макрон звинуватив лідерку "Національного фронту" у відвертій брехні. За його словами, вона нічого не пропонує і лише роздмухує побоювання громадськості.

"Верховна жриця страху сидить напроти мене", - сказав пан Макрон.

Обоє кандидатів мають на меті здобути симпатії приблизно 18% виборців, які, за даними соціологів, ще не визначилися.

Опитування BFMTV показує, що Еммануель Макрон був "переконливіший" під час теледебатів для двох третіх опитаних, які голосували за представника крайніх лівих Жан-Люка Меланшона у першому турі президентських виборів.

З таких самих міркувань його підтримали і 58% тих, хто віддав свій голос за лідера партії "Республіканці" Франсуа Фійона.

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Пан Макрон також лідирує, на думку виборців, коли їх запитали, хто з кандидатів був чеснішим, хто узгоджувався з цінностями виборців та у кого найкращі плани.

Було опитано близько 1314 людей у віці понад 18 років, які дивилися дебати.

Еммануель Макрон лідирує в опитуваннях, прогнозують, що він набере 59% голосів. Однак Марін Ле Пен спробує йому перешкодити це зробити.

Другий тур президентських виборів у Франції відбудеться у неділю, 7 травня.