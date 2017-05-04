За добу на Донбасі поранили 9 військових – штаб АТО

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За минулу добу бойовики на Донбасі 52 рази обстріляли позиції Збройних сил України, в результаті чого дев'ять українських військових отримали поранення. Про це повідомив прес-центр штабу АТО в Facebook.

На донецькому напрямку обстрілювали Авдіївку, Піски, Луганське, Кам'янку, шахту "Бутівка", Троїцьке, Верхньоторецьке, Зайцеве та Піски.

На приморському напрямку стріляли поблизу Водяного, Павлополя, Гнутового, Широкиного, Красногорівки, Мар'їнки, Новотроїцького та Новомихайлівки.

На луганському напрямку обстрілювали українські позиції біля Кримського, Новозванівки, Новоалександрівки, Троїцького, Станиці Луганській та Лобачевого.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.