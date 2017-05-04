На Пекін налетіла пилова буря

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Пилова буря налетіла на значну частину північного Китаю, у тому числі й на столицю країни, Пекін.

Офіційні показники якості повітря значно перевищують визначені Всесвітньою організацією охорони здоров'я норми.

Влада радить мешканцям уникати перебування на вулиці, дітям та літнім людям рекомендують залишатися вдома.

Пилова буря перемістилася на північ Китаю з Монголії та китайського Автономного району Внутрішня Монголія.

Пекінська агенція охорони довкілля твердить, що об 11:00 за місцевим часом показник PM2.5, що вимірює забруднення повітря, становив 500 мікрограм на метр кубічний.

ВООЗ заявляє, що максимально допустимий безпечний рівень становить 25 мікрограм на метр кубічний.

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Влада столиці заявила, що пилова буря у Пекіні триватиме до вечора четверга, видимість впродовж дня буде низькою.

За останні роки в Китаї спостерігається інтенсивне забруднення повітря, особливо взимку, тому що більшість міст на півночі країни використовують для опалення вугілля.

Водночас країна часто потерпає від пилових бурь. Китайські міста розростаються у напрямку пустель, які своєю чергою збільшують площу через зміну клімату.

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Влада намагається зупинити збільшення забруднення повітря, висаджуючи дерева. Іншим способом є реформування вугільної промисловості та закриття фабрик.

Пекін вперше оголосив червоний рівень небезпеки через високий рівень забруднення повітря у 2015 році. З цього часу це робили ще декілька разів.