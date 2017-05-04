В Індонезії на туриста напав комодський дракон

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В індонезійській провінції гігантська ящірка з родини варанів, яку називають комодським драконом, напала на туриста.

Наглядачі парку повідомили, що інцидент став "першим за останні п'ять років".

50-літній чоловік з Сінгапуру, який став жертвою отруйної ящірки, підійшов занадто близько, щоби сфотографувати дракона, йдеться у повідомленні.

Комодський дракон "сильно вкусив" його у ліву ногу.

"Ці тварини не люблять, щоби їх турбували під час їжі. Чоловік перебував дуже близько", - розповів головний наглядач Національного парку Комодо у розмові з Jakarta Post.

Також вказано, що інцидент стався поза межами безпечної зони парку.

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"Турист три дні мешкав у місцевих, щоби зекономити, - розповів наглядач і додав. - Ніколи не ризикуйте своєю безпекою, зупиняючись у місцевих мешканців і спостерігаючи за комодськими драконами без офіційного провідника з причин економії".

Після укусу туриста човном доставили до медичного центру. Зараз він проходить лікування.