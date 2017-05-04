Суд у справі Януковича перенесли на 18 травня

Оболонський районний суд Києва переніс засідання у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича на 18 травня. Про це повідомив кореспондент ВВС Україна із зали суду.

За словами головуючого судді Владислава Дев'ятка, рішення ухвалили, щоб організувати участь пана Януковича у засіданні через відеозв'язок.

"Суд, порадившись на місці, частково задовольнив клопотання сторони захисту, - йдеться в ухвалі. - Захисту нададуть можливість провести відеоконференцію Віктора Януковича".

Також суддя наголосив, що таке рішення відповідає нормам законодавства.

"Дане рішення прийняте для реалізації сторонами, у тому числі звинувачуваним, права бути присутнім на судовому розгляді. Як того вимагає Європейський суд з прав людини", - додав суддя.

За словами адвоката Віталія Сердюка, пан Янукович не зможе приїхати в Україну через побоювання за свою безпеку.

Водночас, за словами адвоката, у разі дотримання всіх законних процедур пан Янукович зможе взяти участь у наступному засіданні через відеозвязок.

На засіданні були два адвокати Віктора Януковича та два прокурори. Сам підсудний на суд не прийшов.

Як повідомляє кореспондент ВВС Україна, на засіданні було близько сотні журналістів.

Заходи безпеки біля будівлі суду та всередині посилили.

Під суд прийшли кілька десятків активістів, які вимагають покарання для Віктора Януковича.

Раніше у Генпрокуратурі заявили, що отримали беззаперечні документальні докази державної зради Віктора Януковича.

Одним із цих доказів, за словами прокуратури, є звернення екс-президента на адресу Володимира Путіна із проханням ввести російські війська на українську територію.

Там додали, що попри відсутність у суді, пан Янукович матиме захист та інші процесуальні можливості.

Сам екс-президент у січні заявляв, що він не знає суті звинувачень.