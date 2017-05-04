Facebook користується чверть населення землі

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У першому кварталі 2017 року прибутки компанії Facebook суттєво зросли завдяки новим юзерам. За результатами нового дослідження, кількість користувачів соцмережі сягає майже двох мільярдів.

Щомісяця Facebook користуються 1,94 млрд людей, з них приблизно 1,3 млрд людей - щодня, повідомили в компанії.

Доходи Facebook у першому кварталі поточного року сягнули 3 млрд доларів, на 76% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Проте в компанії зауважили, що зростання доходів від реклами уповільнилось.

В останні тижні компанію також постійно критикували за історії, пов'язані із мовою ненависті, жорстокого поводження з дітьми та демонстративним нанесенням собі шкоди в соціальній мережі.

У середу голова Facebook Марк Цукерберг повідомив, що взяв на роботу додатково 3 тис. людей, які будуть модерувати контент на сайті.

Зараз соцмережею щомісяця користується чверть населення земної кулі. Причому нові юзери - переважно не з Європи та Північної Америки.

Після оголошення результатів дослідження пан Цукерберг зауважив, що такий маштаб дозволяє збільшувати роль Facebook і розвиватися в напрямку телебачення, охорони здоров'я та політики.

Прибутки від реклами

Майже весь дохід компанії забезпечує реклама. За перші три місяці року Facebook збільшила свою виручку від реклами на 51% до 7,9 млрд доларів.

Однак фінансовий директор компанії Девід Венер зауважив, що зростання доходу компанії від реклами суттєво уповільниться протягом року.

Він сказав, що Facebook не може розміщувати ще більше оголошень на сторінці користувача, ніж є зараз.

Мартін Гарнер, аналітик компанії CCS Insight, пояснив: "Зараз зрозуміло, що минулорічні космічні результати Facebook свідчать про те, що компанія досягла межі в збільшенні онлайн реклами, як і попередили у компанії".

Аналітик зауважив, що тепер компанія має показати, що може заробляти на інших своїх продуктах, зокрема на відео, Instagram, Whatsapp, Messenger та віртуальній реальності.