Принц Філіп відходить від виконання монарших обов'язків

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наступного місяця принцу Філіпу виповнюється 96 років

Герцог Единбурзький відходить від виконання своїх монарших обов'язків цієї осені, оголосили в Букінгемському палаці.

Це бажання принца Філіпа. Королева Єлизавета підтримала рішення чоловіка, повідомив речник палацу.

Він відвідає заплановані до серпня заходи, але вже не прийматиме нових запрошень.

Наступного місяця принцу виповнюється 96 років. Він є покровителем, президентом та членом більш ніж 780 організацій і асоціюватиметься з ними й надалі.

Проте він більше не буде "брати активної участі, зокрема відвідувати прийоми", повідомили у Букінгемському палаці.