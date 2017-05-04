У Британії відбудеться зустріч персоналу королівської родини

У Букінгемському палаці в четвер відбудеться зустріч старшого персоналу королівської сім'ї. Представники палацу не розкривають тему зустрічі. Однак, за інформацією ВВС, ця зустріч не пов'язана зі здоров'ям королеви Єлизавети II або її чоловіка, принца Філіпа.

Кореспондент ВВС при королівському дворі Пітер Хант уточнює, що зустріч не повинна бути приводом для занепокоєння.

Представники Букінгемського палацу не уточнили, про що саме йтиметься на зустрічі, на яку збирають персонал королівської сім'ї з усією Британії. Такі зустрічі зазвичай відбуваються раз у рік.

Напередодні королева Єлизавети II та її чоловік, принц Філіп, герцог Единбурзький, провели всі заплановані заходи.

Єлизавета II, якій 21 квітня виповнився 91 рік, зустрілася в Букінгемському палаці з британським прем'єр-міністром Терезою Мей, щоб схвалити розпуск парламенту перед виборами.

Дострокові вибори у Британії заплановані на 8 червня.