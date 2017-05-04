ГПУ проситиме для Януковича довічного ув'язнення

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Генеральна прокуратура України наполягатиме на покаранні для колишнього президента Віктора Януковича у вигляді довічного ув'язнення.

Про це заявив прокурор у справі пана Януковича Олександр Кравченко, повідомляє кореспондент ВВС Україна.

4 травня Оболонський районний суд Києва провів перше підготовче засідання у справі щодо посягання Віктора Януковича на територіальну цілісність України. За це передбачене покарання від десяти років до довічного ув'язнення.

Також прокурор додав, що у звинувачення є понад 100 свідків.

Пан Кравченко заявив, що Віктору Януковичу нададуть можливість брати участь у підготовчому засіданні через відеозв'язок: через судовий зв'язок або Skype.

"Не знаємо, чи реально пан Янукович хоче брати участь у засіданні, чи просто затягує час"- заявив прокурор журналістам.

Він прогнозує, що захист буде і надалі затягувати час новими клопотаннями.