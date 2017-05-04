Україна – лідер за кількістю жертв від протитанкових мін

Україна лідирує за кількістю жертв від протитанкових мін. Про це повідомляє Женевський центр з гуманітарного розмінування (GICHD) .

У 2016 році Женевський центр з гуманітарного розмінування та Стокгольмський міжнародний інститут миру (SIPRI) зареєстрували в Україні 37 випадків вибуху мін з 101 жертвою.

Це на 4% більше, ніж було у 2015, та 24% від загальносвітової кількості жертв, додають в організаціях.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Вибухівка - серйозна проблема для регіону, в якому вже четвертий рік тривають бойові дії.

У минулому році від протитанкових мін загинули 43 людини, 58 травмовані, 69% жертв - військові.

Протитанкові міни не лише вбивають та травмують, але також обмежують можливості господарства, знищують інфраструктуру створюють перешкоди роботі місії ОБСЄ тощо, додають у GICHD.

Також у переліку країн з великою кількістю жертв протитанкових мін знаходяться Афганістан, Камбоджа, Малі та Пакистан.

В Україні розмінуванням займається міжнародна організація Halo Trust.