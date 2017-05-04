У Львові виселили Російський культурний центр

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Російський культурний центр виселили з приміщення Львівської обласної ради, що за адресою вул. Короленка, 1 а. Про це повідомили у прес-службі облради.

Відповідну процедуру провела виконавча служба управління юстиції Львівщини.

"Перемога за нами. Щойно ми виселили Російське культурне товариство із приміщення на вул. Короленка, 1 а. Ми це зробили. Антиукраїнське кубло у Львові нарешті закрили!" - заявив заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк.

Своєю чергою голова Російського культурного центру Альберт Астахов повідомив, що очолювана ним організація очікує від облради пропозицій щодо іншого приміщення.

У коментарі виданню ZAXID.NET він додав, що вважає виселення незаконним.

"Ми не проситимемо приміщення, а вимагатимемо, бо цього передбачає законодавство України. Ми є такою самою громадською організацією і маємо такі самі права, як і всі інші ГО. Наше виселення з займаного приміщення вважаємо незаконним і сподіваємось, що нас підтримає Господарський суд Львівської області, до якого ми звернулися через дії облради", - заявив пан Астахов.

Коли саме розпочнеться судовий розгляд, голова центру наразі не знає.

9 березня Львівський апеляційний господарський суд ухвалив рішення щодо виселення Російського культурного центру з приміщення облради.

Тепер обласна рада планує провести конкурс на нового орендаря цієї будівлі. Її передуть одній із громадських організацій, діяльність яких пов'язаних із АТО.