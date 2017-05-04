У Сомалі спецслужби помилково застрелили міністра

Співробітники спецслужб Сомалі застрелили 31-річного міністра, помилково прийнявши його за ісламістського бойовика, повідомляє влада країни.

Міністра Абдуллахі Шейха Абаса вбили у власному автомобілі біля президентського палацу в столиці країни Могадішо.

У зв'язку з надзвичайною подією президент країни перервав свій візит до Ефіопії.

Убитий міністр Абас виріс в таборі біженців в Кенії, у листопаді минулого року він став наймолодшим міністром в уряді Сомалі.

Повідомляється, що подібні помилки служби безпеки Сомалі допускали і раніше. Це пов'язано з тим, що у країні від 1991 року триває протистояння влади та бойовиків.

Значна частина країни перебуває під контролем ісламістів з угрупування "Аш-Шабаб", яке пов'язане з "Аль Кайдою".