У Канаді відкликають джин через подвійну міцність
У Канаді відкликають популярний джин після того, як у партії напою виявили майже подвійну концентрацію алкоголю.
Bombay Sapphire London Dry Gin повинен містити 40% спирту, але той за фактом мав 77%.
За повідомленнями, це сталося через збій на виробництві.
Канадська харчова агенція каже, що випадків отруєння джином не зафіксували.
Компанія Bacardi, яка є дистрибутором Bombay Sapphire, повідомляє, що "міцну" партію продали лише в Канаді.
Чиновники кажуть, що "неправильний" джин треба викинути чи повернути до магазину, де він був куплений.
Подібний інцидент трапляється у Канаді вже вдруге.
У березні з полиць прибрали горілку Georgian Bay, у якій виявилося 81% спирту замість 40%.