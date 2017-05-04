У Канаді відкликають джин через подвійну міцність

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У Канаді відкликають популярний джин після того, як у партії напою виявили майже подвійну концентрацію алкоголю.

Bombay Sapphire London Dry Gin повинен містити 40% спирту, але той за фактом мав 77%.

За повідомленнями, це сталося через збій на виробництві.

Канадська харчова агенція каже, що випадків отруєння джином не зафіксували.

Компанія Bacardi, яка є дистрибутором Bombay Sapphire, повідомляє, що "міцну" партію продали лише в Канаді.

Чиновники кажуть, що "неправильний" джин треба викинути чи повернути до магазину, де він був куплений.

Подібний інцидент трапляється у Канаді вже вдруге.

У березні з полиць прибрали горілку Georgian Bay, у якій виявилося 81% спирту замість 40%.