Екс-менеджера Аланіс Моріссетт засудили за крадіжку мільйонів

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Колишнього менеджера Аланіс Моріссетт засудили до шести років в'язниці за крадіжку 7 млн ​​доларів у співачки та інших знаменитостей.

Підсудний Джонатан Шварц визнав, що у 2010-2014 роках украв 5 млн доларів у Моріссетт і ще близько $2 млн у інших клієнтів. Їхні імена не розголошують.

"Він вкрав не тільки п'ять мільйонів, він вкрав мрію", - сказала Моріссетт, даючи свідчення в суді Лос-Анджелеса.

Адвокат просив для підзахисного рік і день тюрми плюс рік домашнього арешту.

Прокуратура просила для Шварца п'ять років і три місяці ув'язнення, проте суддя Доллі Джі винесла суворіший вирок.

"У минулому я не раз критикувала терміни (звинувачення. - Ред.) як драконівські, але це той рідкісний випадок, коли я відчуваю, що їх вимоги недостатньо суворі", - сказала суддя, оголошуючи рішення.

Моріссетт, чий альбом 1995 року Jagged Little Pill став одним із найбільш успішних дисків в історії, сказала, що після випадку зі Шварцем їй стало важко довіряти людям.

"Коли я питала його про гроші, він починав ридати, користуючись моєю емпатією. За його порадами я їздила у збиткові тури, але він все одно вимагав: витрачай, витрачай! Від самого початку він створював собі алібі", - розповіла в суді співачка.

Шварц спочатку говорив на допитах, що Моріссетт сама купила будинок і побудувала студію звукозапису всупереч його порадам. Але в січні 47-річний керівник визнав провину у підробці податкових декларацій і шахрайстві.

У квітні він опублікував відкритий лист в журналі Hollywood Reporter, в якому зізнався у пристрасті до азартних ігор і наркотиків.