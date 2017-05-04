У Раді Європи закликали припинити порушення прав людини в Криму

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Комітет міністрів Ради Європи закликав Росію негайно покласти край усім порушенням прав людини в Криму, а також вжити усіх заходів, щоб поважати ці права.

Рада Європи - організація із 47 європейських країн. Комітет міністрів - це її орган, який приймає рішення.

У четвер комітет опублікував рішення "Ситуація в Автономній республіці Крим і місті Севастополь".

У ньому орган повторив свій осуд незаконній анексії Криму Росією і наголосив, що це порушення міжнародного права.

Росію закликали дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом.

Також у докуменгі РФ закликають "негайно покласти край усім порушенням" прав людини, зокрема обмеженню свободи вираження та мирних зборів, свавільним затриманням, тортурах та репресіям проти меншин, включно з кримськими татарами, українцями та представниками інших етнічних та релігійних груп.

Комітет також наголосив, що рішення про заборону Меджлісу порушує права кримських татар і має бути відкликане.