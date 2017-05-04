В Астані підписали меморандум про створення зон безпеки в Сирії

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Країни-гаранти перемир'я в Сирії - Росія, Іран і Туреччина - підписали меморандум про створення чотирьох зон безпеки під час переговорів в Астані.

Церемонія підписання меморандуму перервалася криками представників сирійської опозиції, деякі опозиціонери покинули зал переговорів, але більша частина опозиції залишилася в залі, повідомляє агентство РІА Новини.

Меморандум повинен має стати чинним через місяць, розповів заступник голови МЗС Ірану.

Документ передбачає створення чотирьох зон безпеки на територіях, які контролюють сирійські повстанці на північному заході провінції Ідліб, у деяких частинах провінції Хомс, а також в анклаві Східна Гута поруч із Дамаском, повідомили раніше ЗМІ, які ознайомилися із проектом меморандуму.

Планують, що усередині цих зон безпеки заборонять застосування будь-яких видів зброї. Гуманітарним організаціям створять усі умови для роботи, вживатимуть заходи щодо відновлення основних об'єктів соціальної інфраструктури, водопостачання та інших систем життєзабезпечення.

Зони безпеки оточать контрольно-пропускними пунктами, які контролюватимуть представники повстанців і урядових військ. Іноземні війська можуть бути там як спостерігачі.

За день до цього президент Росії Володимир Путін розповів, що Росія, США, Туреччина, Іран і Сирія наблизилися до укладення угоди про створення у Сирії зон безпеки, які мають зміцнити режим припинення вогню.

"Щодо польотів авіації. Якщо це зона деескалації, то авіація там теж працювати не буде. За умови, якщо у цих зонах не буде ніякої військової активності", - пояснив російський президент за підсумками російсько-турецьких переговорів.

Пан Путін додав, що обговорив цю пропозицію із президентом США Дональдом Трампом. За його словами, адміністрація США підтримує "ці ідеї".