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Російський художник Петро Павленський отримав політичний притулок у Франції, повідомила його адвокат.

"Художник і його дружина отримали статус політичного біженця", - цитує AFP адвокат Домінік Бейрьотер Мінков.

Адвокат підтвердила цю інформацію у своєму Facebook, написавши: "Прекрасний день...притулок надали".

Про те, що пан Павленський зі своєю цивільною дружиною Оксаною Шалигіною поїхали до Франції, аби уникнути переслідування за звинуваченням у сексуальному насильстві, стало відомо у січні.

Актриса "ТЕАТРА.DOC" Анастасія Слоніна звинуватила художника в насильстві. Митець свою провину відкидає і називає звинувачення політичним замовленням.

Пан Павленський відомий своїми резонансними художніми акціями із політичними підтекстом.

Художник Петро Павленський став відомим після того, як у 2013 році прибив свої геніталії до бруківки на Червоній площі в Москві. Ту акцію він назвав протестом проти "тріумфу поліцейської держави".

У лютому 2014 він брав участь в акції "Свобода" в Петербурзі, де з автомобільних покришок спорудили барикаду, а після підпалили їх.

У листопаді 2015 року пана Павленського затримали після підпалу дверей будівлі ФСБ. Тоді його оштрафували і за статтею про знищення культурних цінностей і відпустили.

Раніше художник зробив акцію "Загроза" на знак солідарності з українським режисером Олегом Сенцовим.