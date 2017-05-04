Ільмі Умерову відмовили в апеляції

Копирайт изображения UNIAN

Суд в анексованому Криму відмовив заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову в апеляції про зміну місця проведення розгляду справи.

Захист заступника голови Меджлісу клопотав про перенесення розгляду справи в Бахчисарайський суд. Про це на Facebook повідомила донька Ільмі Айше Умерова.

"Підсумок, як завжди, очікуваний. Апеляцію Ільмі Умерова не задовольнили - проходитиме в Сімферопольському районному суді. Прокуратура непостійна, як примхлива дівчина, - спочатку розподілили в Бахчисарай, потім підтримують перенесення..." - написала донька Умерова.

У квітні 2016 року російська влада Криму заборонила діяльність меджлісу на півострові, назвавши його "екстремістською організацією".

Через місяць ФСБ Росії звинуватила Ільмі Умерова у зазіханні на територіальну цілісність Росії після того, як в телеінтерв'ю він сказав, що Крим - це не Росія і що окуповану територію мать повернути Україні.