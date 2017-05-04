Штаб АТО: бойовики не передали тіла загиблих військових ЗСУ

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Представники бойовиків на Донбасі досі не передали тіла загиблих військовослужбовців Збройних Сил України. Про це повідомили у штабі АТО.

У штабі наголосили, що з 2 травня, українська сторона була готова прийняти тіла загиблих для подальшої їх передачі родичам.

"Проте вже третю добу представники ОРЛО дають обіцянки та постійно змінюють час передачі тіл загиблих військовослужбовців Збройних Сил України", - зазначили військові.

2 травня в районі Світлодарської дуги загинули троє українських військових, коли намагалися врятувати пораненого бійця ЗСУ.

"Один з них, будучи пораненим, аби не потрапити в полон і знищити противника, привів у готовність до застосування ручну гранату. Проте, хлопцеві не вдалося реалізувати свій план. Від поранень він помер на місці", - повідомили у штабі.

Тоді у штабі повідомили, що евакуювати тіла не вдалося через вогневу протидію противника.